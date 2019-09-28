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Жест Семина после гола «Зениту». Тренер «Локо» потроллил ВАР

20:22
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гола Гжегожа Крыховяка в ворота «Зенита» во втором тайме матча 11-го тура РПЛ в Москве показал жест, который судьи демонстрируют перед использованием видеоповтора. Железнодорожники после этого повели со счетом 1:0.

В первом тайме после подсказки ВАР Алексея Сухого и просмотра повтора главным судьей Михаилом Вилковым не был засчитан гол Федора Смолова. По этому поводу форвард дал эмоциональное интервью в перерыве.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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