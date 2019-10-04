Жемалетдинов пропустит из-за травмы три недели
11:18
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, получивший повреждение в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), пропустит три недели, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.
У хавбека была диагностирована травма мышц задней поверхности бедра.
Напомним, что Жемалетдинов ранее был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром.
?10 октября в Москве (стадион «Лужннки») состоится матч Россия — Шотландия (начало в 21.45 мск). 13 октября пройдет матч Кипр — Россия (19.00 мск).
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