Жемалетдинов пропустит из-за травмы три недели

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, получивший повреждение в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), пропустит три недели, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

У хавбека была диагностирована травма мышц задней поверхности бедра.

Напомним, что Жемалетдинов ранее был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

?10 октября в Москве (стадион «Лужннки») состоится матч Россия — Шотландия (начало в 21.45 мск). 13 октября пройдет матч Кипр — Россия (19.00 мск).