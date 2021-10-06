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Рыбус обратился к Николичу после отставки тренера из «Локомотива»

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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поблагодарил Марко Николича за работу на посту главного тренера «железнодорожников».

«Спасибо за то, что мог работать с вами. Вы отличный тренер и суперчеловек. Удачи в будущей карьере», — написал Рыбус в Instagram.

 

 

Об отставке Николича стало известно 4 октября. Сообщалось, что сербу будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро, предусмотренная контрактом.

42-летний специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С московским клубом он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUqDzoEImw2/

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Александр Кравченко все материалы автора

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