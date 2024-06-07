Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:48

«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» попал в топ-100 самых популярных футбольных клубов мира в социальных сетях, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Рейтинг составил Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory, который посчитал число подписчиков всех футбольных команд в четырех соцсетях: X, TikTok, Facebook и Instagram*.

«Зенит» занял 67-е место, став единственным российским клубом, упомянутом в рейтинге. Число подписчиков петербургской команды в указанных соцсетях составляет 9 миллионов.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал». На второй позиции расположилась «Барселона», на третьей — «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне «Зенит» сделал требл — команда стала победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.

* Facebook/Instagram — соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-06-07-zenit-voshel-v-top-100-samykh-populyarnykh-klubov-mira-v-sotsialnykh-setyakh.htm
Футбол
ФК Зенит
3
2
Читайте также
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Губернатор Нижегородской области о бюджете «Пари НН»: «Решение не принято»
Губернатор Нижегородской области заявил о доверии к руководству «Пари НН»
Губернатор Нижегородской области объяснил увольнение Юрана из «Пари НН» футбольной логикой
Губернатор Нижегородской области оценил сезон «Пари НН»: «Будем делать работу над ошибками»
Почетный президент ОКР Жуков: «Если бы была моя воля, оставил бы Джикию в команде. Жалко!»
Экономика РПЛ: «Зенит» — в лидерах по финансовому здоровью, у «Краснодара» аномальные вливания в бюджет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко рассказал, как отправлял Максименко за пивом: «Побздел, но согласился»

Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в мае и июне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости