Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал завоевание командой чемпионского титула.

- Я покинул дом и нашел семью в 6000 километрах от него, -написал итальянец в Инстаграме. - Я оставил свои мечты и нашел новые. Я покинул команду своего сердца ("Ювентус" - прим. "СЭ") и нашел команду, которая вошла в мое сердце. Я завоевал семь чемпионских титулов подряд, а теперь выиграл восьмой. И я скажу вам, что это тоже, действительно, W8NDERFUL. "Зенит" в моем сердце, как семья в России.

33-летний полузащитник в текущем сезоне провел девять матчей в чемпионате России и забил два мяча. Остаток сезона он пропустит из-за травмы.

"Зенит" - пятикратный чемпион России!