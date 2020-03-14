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«Зенит» — «Урал»: Дзюба и Азмун включены в стартовый состав

15:13
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В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Зенит» сыграет на своем поле против «Урала». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Оздоев, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Шамкин.

«Урал»: Годзюр, Мамин, Вилюш, Кулаков, Димитров, Евфремов, Калинин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Поляков, Холотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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