В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Зенит» сыграет на своем поле против «Урала». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Оздоев, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Шамкин.

«Урал»: Годзюр, Мамин, Вилюш, Кулаков, Димитров, Евфремов, Калинин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Поляков, Холотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.