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«Зенит» — «Урал»: Азмун открыл счет в начале матча

16:41
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала».

Иранский форвард получил мяч в штрафной, нашел момент для удара и пробил по воротам Ярослава Годзюра. Мяч пошел в противоход голкиперу и влетел в угол ворот.

Зенит — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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