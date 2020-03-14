«Зенит» — «Урал»: Азмун открыл счет в начале матча
16:41
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала».
Иранский форвард получил мяч в штрафной, нашел момент для удара и пробил по воротам Ярослава Годзюра. Мяч пошел в противоход голкиперу и влетел в угол ворот.
? Сердар Азмун становится автором первого гола «Зенита» в весенней части сезона #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 14, 2020
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