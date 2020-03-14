Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала».

Иранский форвард получил мяч в штрафной, нашел момент для удара и пробил по воротам Ярослава Годзюра. Мяч пошел в противоход голкиперу и влетел в угол ворот.