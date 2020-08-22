На 39-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Тамбов» (4:1) верное решение принял арбитр Игорь Панин. Он не назначил пенальти в пользу сине-бело-голубых, когда после передачи Вячеслава Караваева в штрафной площади гостей случился контакт мяча с левой рукой одного из их игроков. Она находилась в естественном положении, мяч попал рикошетом от бедра и, скорее всего, угодил в ту часть, которой с нового сезона играть можно — никаких оснований для 11-метрового удара нет. (Александр Бобров)