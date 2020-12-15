Николай Валуев: «Хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19 тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

— Это встреча принципиальных соперников, всем интересно понаблюдать, — сказал Валуев «СЭ». — Я думаю, все будут собраны в этом матче до бесконечности.

Сезон переварил за экватор, а за первое место идет большая борьба. Если просматривать наш внутренний суп в виде футбола, наверное, это связано с тем, что соперники сами подтянулись к «Зениту». Хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство, это привлечет большое внимание к матчу.

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

(Сергей Федоров)