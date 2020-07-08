На 71-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Сочи» ошибся арбитр Евгений Турбин, не заметивший, что защитник хозяев поля Ярослав Ракицкий парировал рукой удар по воротам сине-бело-голубых. Судья предложил сочинцам выполнить угловой удар.

«Зенит» — «Сочи».

Ракицкий сыграл рукой вне пределов штрафной площади, потому о назначении пенальти речи быть не может. Но Турбину следовало назначить штрафной удар и наказать нарушителя правил желтой карточкой. (Александр Бобров)