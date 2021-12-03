Дубль Клаудиньо позволил «Зениту» уйти от поражения в матче против «Ростова»
«Зенит» свел вничью матч 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Гости открыли счет с пенальти: одиннадцатиметровый реализовал нападающий Дмитрий Полоз.
Затем преимущество ростовчан увеличил форвард Николай Комличенко. Этот момент вызвал много споров, но главный арбитр встречи Алексей Матюнин подтвердил взятие ворот после подсказки ВАР.
Еще в первом тайме полузащитник «Зенита» Клаудиньо отыграл один мяч. Он же сравнял счет во второй тайме, реализовав пенальти.
«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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