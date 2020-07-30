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«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

10:03
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1».

Нападающий провел за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Дзюба с 17 забитыми мячами разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров Тинькофф российской рремьер-лиги, а также с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира.

Артем Дзюба — капитан сборной России. В статусе игрока сине-бело-голубых нападающий провел за сборную 32 официальных матча, в которых забил 32 мяча.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-07-30-zenit-prodlil-kontrakt-s-artemom-dzyuboy.htm

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