«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

«Зенит» продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает официальный сайт клуба.

«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой! ?



Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1».



Детали: https://t.co/H8hIzNXhtm pic.twitter.com/2Uofz8lS4o — ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 30, 2020

Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1».

Нападающий провел за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.



В минувшем сезоне Дзюба с 17 забитыми мячами разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров Тинькофф российской рремьер-лиги, а также с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира.



Артем Дзюба — капитан сборной России. В статусе игрока сине-бело-голубых нападающий провел за сборную 32 официальных матча, в которых забил 32 мяча.