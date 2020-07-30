«Зенит» продлил контракт с Дзюбой
«Зенит» продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает официальный сайт клуба.
«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой! ?— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 30, 2020
Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1».
Детали: https://t.co/H8hIzNXhtm pic.twitter.com/2Uofz8lS4o
Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1».
Нападающий провел за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В минувшем сезоне Дзюба с 17 забитыми мячами разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров Тинькофф российской рремьер-лиги, а также с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира.
Артем Дзюба — капитан сборной России. В статусе игрока сине-бело-голубых нападающий провел за сборную 32 официальных матча, в которых забил 32 мяча.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-07-30-zenit-prodlil-kontrakt-s-artemom-dzyuboy.htm