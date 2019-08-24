«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Уфе»
«Уфа» обыграла «Зенит» в матче 7-го тура российской премьер-лиги — 1:0. Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне.
Единственный гол встречи забил Даниил Фомин. «Уфа» впервые в истории одержала победу над «Зенитом».
«Зенит», в активе которого 14 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Уфа», набрав 10 очков, занимает девятое место.
Чемпионат России. Премьер-лига
7-й тур
«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
Гол: Фомин, 79.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе (Аликин, 85), Йокич, Гиоргобиани, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 66), Козлов (Бизяк, 27).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Жирков, 83), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Кузяев, 63), Барриос, Оздоев, Ригони (Сутормин, 70), Дзюба, Азмун.
Предупреждения: Оздоев, 35. Ерохин, 46. Фомин, 52. Карп, 53. Беленов, 76. Иванович, 87. Ракицкий, 90+1.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Еремин (Москва), Стипиди (Краснодар).
24 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».
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