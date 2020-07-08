«Зенит» показал, как выглядят чемпионские нашивки

«Зенит» в своем Twitter продемонстрировал, как выглядят чемпионские нашивки на футболках, в которых питерцы выйдут на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Питерцы ранее досрочно защитили звание чемпионов России.

— Мы — команда, — указано на нашивке.

По числу титулов в РПЛ (по шесть) «Зенит» сравнялся с ЦСКА. Питерцы выигрывали российское золото в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20.