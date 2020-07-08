«Зенит» показал, как выглядят чемпионские нашивки
8 июля 2020, 17:30
«Зенит» в своем Twitter продемонстрировал, как выглядят чемпионские нашивки на футболках, в которых питерцы выйдут на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Питерцы ранее досрочно защитили звание чемпионов России.
— Мы — команда, — указано на нашивке.
По числу титулов в РПЛ (по шесть) «Зенит» сравнялся с ЦСКА. Питерцы выигрывали российское золото в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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