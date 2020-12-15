«Зенит» подтвердил, что матч против «Спартака» пройдет при пустых трибунах
14:13
«Зенит» сообщил, что матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» пройдет при пустых трибунах. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах, информирует сайт команды.
Как ранее сообщал «СЭ», в соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.
Встреча пройдет 16 декабря, начало — 20.00 (мск).
Московский клуб с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у питерцев — 38.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-12-15-zenit-spartak-match-proydet-pri-pustykh-tribunakh.htm
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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