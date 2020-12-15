«Зенит» подтвердил, что матч против «Спартака» пройдет при пустых трибунах

«Зенит» сообщил, что матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» пройдет при пустых трибунах. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах, информирует сайт команды.

Как ранее сообщал «СЭ», в соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Встреча пройдет 16 декабря, начало — 20.00 (мск).

Московский клуб с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у питерцев — 38.