«Зенит» победил в гостях «Химки» и сравнялся по очкам со «Спартаком»
В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» в гостях играл с «Химками». Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:0.
В первом тайме отличился Андрей Мостовой, во втором — Александр Ерохин. Причем Ерохин забивает уже в четвертом матче подряд в РПЛ.
«Зенит» набрал 27 очков и догнал лидировавший «Спартак». У ЦСКА еще остается шанс возглавить таблицу, если команда выиграет свой матч против «Ротора».
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
13-й тур
«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
Голы: Мостовой, 18 (0:1). Ерохин, 78 (0:2).
«Химки»: Лантратов, Логашов (Дядюн, 75), Гапон (Данилкин, 62), Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук (Могилевец, 70), Мирзов, Трошечкин (Долгов, 70), Боженов, Конате.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 81), Караваев, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин (Круговой, 61), Кузяев (Прохин, 89), Мостовой.
Предупреждения: Сутормин, 27. Ерохин, 37. Жирков, 61. Идову, 82.
Судьи: Матюнин. Елеференко, Еремин (все — Москва).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Шаламберидзе (Москва).
1 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/