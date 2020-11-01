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«Зенит» победил в гостях «Химки» и сравнялся по очкам со «Спартаком»

15:53
1 ноября. «Химки» — «Зенит» — 0:2. Фото ФК «Химки».
1 ноября. «Химки» — «Зенит» — 0:2. Фото ФК «Химки».
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В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» в гостях играл с «Химками». Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:0.

В первом тайме отличился Андрей Мостовой, во втором — Александр Ерохин. Причем Ерохин забивает уже в четвертом матче подряд в РПЛ.

«Зенит» набрал 27 очков и догнал лидировавший «Спартак». У ЦСКА еще остается шанс возглавить таблицу, если команда выиграет свой матч против «Ротора».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Мостовой, 18 (0:1). Ерохин, 78 (0:2).

«Химки»: Лантратов, Логашов (Дядюн, 75), Гапон (Данилкин, 62), Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук (Могилевец, 70), Мирзов, Трошечкин (Долгов, 70), Боженов, Конате.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 81), Караваев, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин (Круговой, 61), Кузяев (Прохин, 89), Мостовой.

Предупреждения: Сутормин, 27. Ерохин, 37. Жирков, 61. Идову, 82.

Судьи: Матюнин. Елеференко, Еремин (все — Москва).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Шаламберидзе (Москва).

1 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Зенит

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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