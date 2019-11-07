Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1).

— В ходе матча были использованы 1 петарда, 1 файер и 1 ракетница. За использование и бросание пиротехнических изделий «Зенит» оштрафован на 70 тысяч рублей, — начал Григорьянц. — На 78-й минуте фанаты сине-бело-голубых бросали на поле монеты, за это клуб из Санкт-Петербурга получил штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, перед матчем, на 19-й и 58-й минутах встречи болельщики «Зенита» скандировали нецензурные и оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 80 тысяч рублей.

Болельщики ЦСКА также скандировали оскорбительные выражения до матча, на 4-й, 13-й и 45-й минутах, армейцы оштрафованы на 70 тысяч рублей. Помимо этого, болельщик красно-синих сидел на защитном ограждении. Это неправомерное действие зрителя, создающее угрозу собственной жизни и здоровью.

Это уже второй случай для ЦСКА в сезоне, клуб получил штраф в размере 50 тысяч рублей. Старший тренер армейцев Виктор Онопко покидал пределы технической зоны, это первое нарушение с его стороны в этом сезоне, он лично оштрафован на 10 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

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