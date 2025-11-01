«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой увеличил преимущество питерцев

«Зенит» забил второй гол в ворота «Локомотива» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

На 90+1-й минуте отличился Андрей Мостовой. После проверки ВАР на предмет офсайда гол футболиста был засчитан.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».