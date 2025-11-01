«Ростов» — «Акрон»: гол Голенкова отменили из-за офсайда, ВАР проверял эпизод 9 минут

Гол нападающего «Ростова» Егора Голенкова в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» отменили после вмешательства ВАР.

Форвард забил на 82-й минуте, однако судьи зафиксировали офсайд у защитника ростовчан Умара Сако. ВАР проверял эпизод 9 минут, главный судья встречи Ян Бобровский добавил 10 минут ко второму тайму.

За четыре минуты до этого нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол открыл счет, реализовав пенальти в ворота «Ростова». Форвард ростовчан Роналдо, сфоливший на Беншимоле, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР.