«Ростов» — «Акрон»: гол Голенкова отменили из-за офсайда, ВАР проверял эпизод 9 минут
Гол нападающего «Ростова» Егора Голенкова в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» отменили после вмешательства ВАР.
Форвард забил на 82-й минуте, однако судьи зафиксировали офсайд у защитника ростовчан Умара Сако. ВАР проверял эпизод 9 минут, главный судья встречи Ян Бобровский добавил 10 минут ко второму тайму.
За четыре минуты до этого нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол открыл счет, реализовав пенальти в ворота «Ростова». Форвард ростовчан Роналдо, сфоливший на Беншимоле, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР.
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|15:30
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|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
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|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
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|24.08
|20:30
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Александр Соболев
Зенит
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Никита Кривцов
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Виктор Окишор
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Балтика
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|
|
Максим Глушенков
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
|
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|1
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Джеффри Чинеду
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