"Зенит" – "Динамо": на матче ожидается до 44 тысяч зрителей

На домашней встрече "Зенита" с "Динамо" в матче 25-го тура чемпионата России ожидается до 44 тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба питерской команды.

Отмечается, что крыша стадиона во время проведения матча будет закрыта.

Матч "Зенит" – "Динамо" состоится сегодня, 24 апреля. Начало – в 21.00 по московскому времени.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 51 очко. "Динамо" с 28 баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр