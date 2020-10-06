Зе Луиш проходит медосмотр для «Локомотива»

По информации «СЭ», нападающий «Порту» Зе Луиш находится в Испании, где проходит медосмотр для «Локомотива». Если обследование не выявит проблем, то 29-летний форвард перейдет в московский клуб. (Севастиан Терлецкий)

Зе Луиш уже выступал в России ранее — он играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год. На счету нападающего из Кабо-Верде — 109 матчей за красно-белых, в которых он забил 35 мячей и сделал 23 результативные передачи.

Прошлый сезон футболист провел в «Порту», который купил игрока за 10,75 миллиона евро. Форвард провел 31 матч за португальцев, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «драконами» действует до лета 2023 года.