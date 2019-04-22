19:52 | Футбол — РПЛ

Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком"

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш возобновил тренировки и продолжает готовиться к возвращению на поле, сообщается в официальном Инстаграме красно-белых. 28-летний форвард получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:2) и был заменен на 38-й минуте. Он не играл с "Енисеем" во встрече 24-го тура (2:0).

Зе Луиш продолжает готовиться к возвращению, - говорится в Инстаграме "Спартака".

 

В текущем сезоне Зе Луиш провел 32 матча за "Спартак", забил голов и отдал 5 результативных передач. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
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