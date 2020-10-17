РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зе Луиш дебютировал за «Локомотив»

17:54
Зе Луиш дебютировал за «Локомотив». Фото ФК «Локомотив»
Зе Луиш дебютировал за «Локомотив». Фото ФК «Локомотив»
Теги:

Форвард «Локомотива» Зе Луиш дебютировал за команду в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Нападающий из Кабо-Верде вышел на поле на 65-й минете, заменив Эдера.

Локомотив — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир