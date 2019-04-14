"Заслуженная победа". Семак - о матче с "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после разгромной победы над "Анжи" в матче 23-го тура премьер-лиги (5:0) заявил, что его команда заслужила такой результат.

- Хорошо и здорово начали, играли активно и агрессивно в атаке, создавали моменты, забили быстрый мяч, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - В таких матчах важно быстро забивать. Рад победе, у нас было много моментов, где еще могли забить. Во втором тайме в первой части можно было играть поактивнее. Заслуженно победили. Ребята - молодцы, хорошо сыграли. Порадовали болельщиков. Каждая игра важна и нужна, играли те, кто готов на 100 процентов.

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