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Защитник «Спартака» Абена: «Не замечаю, что Москва дорогой город. Цены в России нормальные»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал об адаптации в московской команде.

«Я уже адаптировался к Москве. Уже нашел квартиру, в которой буду жить, так что все идет хорошо. Я нашел свой путь, что важно. И на поле я уже привык к своей позиции, а главное — запомнил все имена», — цитирует Абену Sport24.

Также футболист поделился мнением о ценах в столице России.

«Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Я не тот парень, который будет тратить слишком много денег. В России дешевле, чем в Венгрии? Да, но мне пока сложно делать более глобальные выводы. Цены в России нормальные», — добавил он.

Абена выступал за «Ференцварош» с 2023 по 2024 год. Летом этого года 29-летний суринамец перешел в «Спартак».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
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 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
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 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
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 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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