Даса: «Смолов — один из лидеров «Динамо», своим голом он сильно помог команде»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о голе нападающего команды Федора Смолова в матче 23-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:1).

«Федор — один из лидеров «Динамо», своим голом он сильно помог команде. Мы должны снабжать его мячами, помогать ему забивать и поддерживать его в каждом матче. Смолов — важный игрок «Динамо», который должен продолжать играть в том же духе», — приводит Sport24 слова Дасы.

Смолов отличился впервые с октября прошлого года. В течение этого периода форвард пропустил три игры из-за мышечной травмы.

«Динамо» с 39 очками занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.