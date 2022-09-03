Новичок ЦСКА Роша полетел с командой на матч с «Крыльями Советов»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша полетел с командой на матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов».

Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Состав ЦСКА на игру с «Крыльями Советов»:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Бруно Фукс, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович.

Полузащитники: Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес.

Нападающие: Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев.

В четверг, 1 сентября, армейцы объявили о подписании контракта с 27-летним бразильцем до конца сезона-2024/25 c опцией продления еще на год.

После 7 туров РПЛ красно-синие набрали 14 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. Самарский клуб с 9 баллами располагается на 10-й позиции.