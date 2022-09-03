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Новичок ЦСКА Роша полетел с командой на матч с «Крыльями Советов»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша полетел с командой на матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов».

Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Состав ЦСКА на игру с «Крыльями Советов»:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Бруно Фукс, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович.

Полузащитники: Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес.

Нападающие: Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев.

В четверг, 1 сентября, армейцы объявили о подписании контракта с 27-летним бразильцем до конца сезона-2024/25 c опцией продления еще на год.

После 7 туров РПЛ красно-синие набрали 14 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. Самарский клуб с 9 баллами располагается на 10-й позиции.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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16%

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Арсенал

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Х2

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17%

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Зенит

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ТБ 2.5

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2.75
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
11
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
12
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
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