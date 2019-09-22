Загадочный «статус» Романа Орещука. Хохлов все же остается?

В матче 10-го тура чемпионата России «Динамо» на последних минутах уступило «Сочи» (2:3). Бело-голубые занимают 11-е место в турнирной таблице с 10-ю очками.

После игры главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ушел от прямого ответа о возможной отставке.

Позже в соцсетях появился пост спортивного директора москвичей Романа Орещука: «Сдаться в начале пути — это слабость. Сдаться в середине пути — это глупость. Поэтому ты либо не начинай путь, либо иди до конца».

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