За кого проголосует Прядкин на выборах президента РФС?

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал, чью кандидатуру он поддержит на выборах президента РФС.

— Поддержите ли Дюкова на выборах в феврале 2021 года?

— Обязательно. Даже не обсуждается, — ответил Сергей Прядкин.

— Воспринимаете ли Максима Митрофанова и Александра Алаева как потенциальных претендентов на пост президента РПЛ? Об этом многие говорят.

— Давайте подождем, пока пройдет мой контракт. Если я не уйду по собственному желанию, и меня не выгонят, потом, если хотят, пусть выдвигаются. В конкурентной борьбе определимся, кто есть кто! Пока на эту тему не задумывался.

— Многие опасаются, что, если в РПЛ придет, допустим, Митрофанов, то это замкнет круг админресурса в поддержку «Зенита». Вы как глава лиги гордитесь четырьмя чемпионами за пять лет — и не опасаетесь, что в Питере появится такой же гегемон, как «Бавария», «ПСЖ» или «Ювентус»?

— Этого не будет. В РФС далеко не дураки сидят, и Александр Валерьевич — очень умный руководитель. Знаю его очень давно — с 2007 года, когда он только входил в совет директоров «Зенита». Каждый шаг этого человека продуман. И Дюков прекрасно понимает, что пойдет на пользу российскому футболу, а что нет.

Не нужно воспринимать завершившийся специфический сезон как нечто такое, что будет в прежнем виде продолжаться и дальше. Такой отрыв по очкам был впервые, но еще ближе к концу осени конкуренция была гораздо острее. Мне кажется, что в наступающем сезоне будет серьезная конкуренция за чемпионство. Вспомните начало 2010-х, когда после двух золотых медалей подряд «Зенита» с Лучано Спаллетти все говорили, что в РПЛ появился гегемон. Но этого не произошло. Не думаю, что произойдет и сейчас. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.