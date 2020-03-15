Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:1) заявил, что очень доволен игрой команды.

— Очень рады победе. Тем более в Ростове достичь ее очень сложно, — подчеркнул Семин. — «Ростов» — одна из лучших команд сейчас. Но мы смогли предложить свои варианты, преподнесли подарок болельщикам, закрепились на втором месте. Доволен дисциплиной, самооотдачей и качеством игры. Хотя на этом поле было достаточно сложно показать хороший футбол.

— Была ли задумка отдать в начале матча инициативу «Ростову»?

— В Ростове всегда тяжело. А где вообще легко? Задумки такой не было, это «Ростов» забрал мяч. Болельщики на трибунах сильно мотивировали, у игроков «Ростова» был высокий настрой. Но справились, и Гильерме здорово сыграл.

— Не было ли риска в таком футболе?

— Мы играли в сбалансированный футбол. «Ростов» имел преимущество, играл дома. Они серьезная команда, которая может любого заставить обороняться.

— За счет чего смогли забить три гола за восемь минут?

— За счет своей игры. И надо отметить, что первый — это не автогол, а потрясающий удар Крыховяка. Тем более что вратарь сначала задел мяч рукой.

— Вы фаворит в борьбе за второе место?

— Мы обошли тех, кто был перед нами, но впереди еще восемь туров. Сюрпризов очень много в этом сезоне, все может быть.

— Когда вернется Антон Миранчук?

— Может к следующей игре. Он уже в общей группе.

— Удивлены ли качеством поля в Ростове?

— Это неожиданно. В прошлом году поле здесь было идеальным. (Юрий Плохотниченко)