Юрий Семин: "Немного попразднуем и будем готовиться к ЦСКА"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:1). Железнодорожники вышли на второе место в турнирной таблице.

- Причины удачного результата? А почему он должен быть неудачным? - сказал Семин в эфире "Матч премьер". - Мы играем достаточно стабильно. Сегодня вообще был хороший футбол с обеих сторон. В атаке три мяча забили - блестяще.

- Можно говорить, что "отряд не заметил потери бойца"? Не было Чорлуки, не было Антона Миранчука.

- Эти ребята нам нужны в каждой игре, хорошо, что те, кто их заменил, смогли добиться победы.

- Какое настроение перед матчем с ЦСКА?

- Сейчас немного попразднуем, а потом будем думать о ЦСКА.