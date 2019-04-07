Юрий Семин: "Чемпионат обострился, так и запишите!"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги матча с "Зенитом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

– А чего вы такие грустные? – начал пресс-конференцию Семин. – Каждому по очку и нормально! Чемпионат обострился, так и запишите. Давайте свои вопросы.

– Что говорили команде перед матчем?

– Эти слова остаются в раздевалке. А зачем мотивировать на "Зенит"? Он всегда борется за чемпионское звание. Мотивировать не надо. А второй тайм мы провели лучше, чем первый. Начало вроде было неплохое, мы контролировали мяч, но не было ударов. Много хороших ситуаций, но следовал лишний пас, который прерывался игроками "Зенита". Второй тайм в целом был получше. Но контратаки мы пропускали.

– Замена Смолова на Эдера с чем связана была?

– Оснований много. Они конкурировали за это место. Смолов сыграл предыдущий матч, был маленький перерыв. Мне кажется, нам одного дня не хватило, чтобы мы выглядели лучше после кубка.

– Последний пас – отрицательная привычка из матча в матч…

– Хорошо еще, что мы к штрафной подходим. Моменты есть – это уже хорошо.

– Вы довольны результатом?

– Если бы до игры говорили, то я бы сказал, что не хочу ничью. Но ничья закономерная. Еще восемь туров впереди, мы будем бороться, мы движемся вперед.

– Кварацхелию поменяли, потому что он не устраивал?

– Он первый раз играл в стартовом составе. Он талантливый парень, не стушевался. Был в общей группе, выглядел достаточно неплохо по всем моментам. Но ему 18 лет! Мы планировали его на 45 минут. Были мысли, чтобы выходил Фернандеш, он еще до конца не готов физически, но он вышел блестяще.

– Почему отказались от Денисова?

– Потому что Игорь три дня назад играл, у нас какая-то ротация должна быть. Мне казалось, что он должен быть готов лучше.

– Не жалеете, что так далеко прошли в Кубке России?

– Мы боремся за все регалии, за все призы, которые есть в российском футболе. Это нормальный цикл, мы должны к нему привыкать.

– Как оцените игру Антона Миранчука?

– Ну когда-то он может не забить? Значит, он играл хуже, чем предыдущие пять матчей.

– Играли без ВАР.

– Только по поводу штрафного. Была там рука или нет? Или в живот попал? Мы знаем, что Ракицкий бьет штрафные как пенальти. Если бы посмотрел судья повтор, то хотя бы желтую не дал. А так Чорлука пропускает следующую игру. ВАР нужен, никуда от него не денешься. Он будет в любом случае, не сегодня так завтра. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр