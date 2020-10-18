Юрий Матвеев: «Надеюсь, Бикфалви хватит на все 90 минут против «Арсенала»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился мнением о возвращении в команду нападающего Павла Погребняка и восстановлении форварда Эрика Бикфалви.

— Состояние Павла оценить пока сложно, но в скором будущем он, несомненно, станет нашим усилением, — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев. — Рад его возвращению.

— Также, сегодня возвращается один из лидеров команды, Эрик Бикфалви. Он готов провести на поле все 90 минут?

— Он провел двухнедельный тренировочный цикл вместе с командой. Надеюсь, его хватит на весь матч.

Сегодня, 18 октября, «Урал» на выезде сыграет против тульского «Арсенала» в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 14.00 (мск).