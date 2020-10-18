Юрий Матвеев: «Надеюсь, Бикфалви хватит на все 90 минут против «Арсенала»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился мнением о возвращении в команду нападающего Павла Погребняка и восстановлении форварда Эрика Бикфалви.
— Состояние Павла оценить пока сложно, но в скором будущем он, несомненно, станет нашим усилением, — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев. — Рад его возвращению.
— Также, сегодня возвращается один из лидеров команды, Эрик Бикфалви. Он готов провести на поле все 90 минут?
— Он провел двухнедельный тренировочный цикл вместе с командой. Надеюсь, его хватит на весь матч.
Сегодня, 18 октября, «Урал» на выезде сыграет против тульского «Арсенала» в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.