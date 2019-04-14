Юрий Дюпин: "Зениту" стоит серьезно на нас настроиться"

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин перед игрой 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем поединке.

– Вывеска матча "Зенит" – "Анжи" – эпичная? Аутсайдер с серьезными финансовыми проблемами против лидера чемпионата, самого богатого клуба России. Есть в этом изначально что-то героическое?

– Все знают про разницу в нашем финансовом положении. Однако многие не забыли игру первого круга в Махачкале, когда мы бились до конца и вымучили победу, оставшись вдесятером – 2:1. Так что, думаю, питерцам стоит серьезно на нас настроиться. Последний матч с "Динамо" (махачкалинцы сделали ничью 1:1. – Прим. "СЭ") наглядно показал, что "Анжи" еще может пободаться с любым соперником.

– Перед выездом к лидеру не шутите внутри команды, что Дзюба стоит больше всех футболистов "Анжи" вместе взятых?

– Да это уже старые приколы. Еще в начале сезона был понятен расклад – кто сколько стоит и так далее. Просто не все решают деньги, результат добывается на поле. В "Анжи" сейчас хватает перспективных молодых ребят. Они хотят о себе заявить. Может быть, они на самом деле стоят дороже по сравнению с их трансферными показателями. Игра покажет.

– Ваше самое яркое воспоминание из ворот о победе в первом круге?

– Да особо не было моментов, которые сильно запомнились. Разве что наши голы.

– А как же ваши сэйвы?

– Да там пару раз в меня просто попали. (Виталий Айрапетов)

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– А как же удар Кокорина во втором тайме, когда вы вытащили мяч из-под перекладины?

– Ну… Нападающий бил не в угол, а по центру. Поэтому я и справился.