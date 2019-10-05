Юрий Дюпин: «Рубин» на правильном пути"

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 12-го тура РПЛ. По словам голкипера, игра отняла у команды много сил.

— Все рады, что победили, отдали много сил, — цитирует официальный сайт «Рубина» Дюпина. — Концовка получилась нервная, может, поэтому немножко и кажется со стороны, что все грустные. На самом деле хорошее настроение.

— Насколько сегодня тяжело было играть в дождь? Вашему коллеге в первом забитом мяче не повезло.

— В одинаковых условиях обе команды были, мы часто играем в таких условиях и нужно чуть-чуть делать поправки на тяжелый отскок. Нужно, чтобы защитники помогали вратарю при ударах и немного быть всем повнимательнее.

— Долгожданная победа. Можно сказать, что команда выдохнула сейчас?

— Мы на правильном пути, команда старается играть в футбол, просто так мяч не бить вперед, играть компактно, высоко прессинговать. Конечно, полностью матч тяжело сыграть так, как первый тайм мы играли. Первый тайм играли очень хорошо, практически ничего не давали сделать «Тамбову», за исключением пары контратак. Я думаю, что мы будем добавлять и будем всё больше и больше времени играть так, как играли первый тайм.

— С чем связана такая разница между первым и вторым таймами?

— Мне кажется, это психология. Мне со стороны показалось, что немного пацаны решили сбавить темп, и это пошло на руку «Тамбову».

— Впереди пауза на игры сборной, она сейчас к месту или нет? Или после победы хочется играть и играть?

— Наоборот, можно и с хорошим настроением провести эту паузу, потренироваться и еще улучшить свои кондиции и сыгранность команды.

— Во втором тайме там был момент, когда мяч сначала в перекладину попал, потом буквально по-хоккейному сыграли. Помните этот момент?

— Да, помню момент, переместился на дальнюю штангу и там уже отбил ногой сначала, потом уже там суматоха была, накрыл мяч, забрал его.