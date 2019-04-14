Юрий Дюпин: "Против "Динамо" совершил шесть суперсэйвов"

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин перед игрой 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем поединке.

– В курсе, что вы лидер среди вратарей РПЛ по количеству сэйвов? После 20 туров у вас набралось уже 100 спасений.

– У меня нет доступа к такой статистике. Ориентируюсь только по публикациям в СМИ и социальных сетях. Вижу, что пока лидирую по этому компоненту. Но нужно понимать, что у ворот "Анжи" моменты создаются чаще, чем у других команд. Отсюда и получается, что сэйвов у меня больше. Бывают игры, когда соперники наносят по 30 ударов. И потом – нужно различать сэйвы и суперсэйвы.

– Поясните, пожалуйста.

– За сэйв могут считать удар, который просто приходится в тебя, в створ. Я же больше ориентируюсь на суперсэйвы – когда тебе уже тяжелее выручить команду.

– Тогда сколько у вас сперсэйвов в этом сезоне?

– Я не считал. Но, например, в последней встрече с "Динамо" их набралось шесть. Вообще как-то так получилось, что бело-голубые – "моя" команда. В первом круге отбил пенальти на последних минутах. В итоге увезли три очка из Москвы. Они могут стать для нас очень дорогими. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Дюпина