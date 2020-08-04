Йокич, Сухов, Аликин и еще три игрока продлили контракты с «Уфой»

«Уфа» на официальном сайте клуба сообщила о продлении контрактов с шестью футболистами.

Новые соглашения подписали вратарь Алексей Чернов, защитники Александр Сухов, Боян Йокич, Павел Аликин, Алексей Никитин и форвард Дмитрий Сысуев.

«Уфа» в минувшем сезоне заняла девятое место в чемпионате России. Первый матч сезона-2020/21 уфимцы проведут 9 августа дома против «Краснодара».