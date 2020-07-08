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«Я его понимаю». Федун оценил удаление Тедеско

8 июля 2020, 22:58
Удаление Доменико Тедеско.
Удаление Доменико Тедеско.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил эмоциональное поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Немец был удален со скамейки по ходу первого тайма матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

— Хотелось выиграть, по игре мы были лучше. Это наша лучшая игра после перерыва. Функционал у всех есть, но где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Но все согласились, что мы играли лучше, чем «Локо». Я ребятам (игрокам «Спартака») сказал, чтобы они потерпели, до конца чемпионата осталось не так долго.

— Как вам поведение Тедеско?

— Я его понимаю. Я вспоминаю 2008 год, сейчас судейство очень похожее.

— Вы недовольны судейством?

— Мы договорились, что не комментируем это. Вы сами все видели и сами делайте выводы. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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