«Я его понимаю». Федун оценил удаление Тедеско

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил эмоциональное поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Немец был удален со скамейки по ходу первого тайма матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

— Хотелось выиграть, по игре мы были лучше. Это наша лучшая игра после перерыва. Функционал у всех есть, но где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Но все согласились, что мы играли лучше, чем «Локо». Я ребятам (игрокам «Спартака») сказал, чтобы они потерпели, до конца чемпионата осталось не так долго.

— Как вам поведение Тедеско?

— Я его понимаю. Я вспоминаю 2008 год, сейчас судейство очень похожее.

— Вы недовольны судейством?

— Мы договорились, что не комментируем это. Вы сами все видели и сами делайте выводы. (Севастиан Терлецкий)