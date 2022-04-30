Малафеев ответил на вопрос о том, сможет ли «Зенит» отправить «Спартак» в стыковые матчи РПЛ

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал корреспонденту «СЭ» четвертое подряд чемпионство питерцев в Тинькофф РПЛ и поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

— «Зенит» второй год подряд оформляет чемпионство в матче против «Локомотива». Как думаете, это простое совпадение или уже судьба? Было бы интереснее, если бы интрига продержалась чуть дольше, к примеру, до матча против «Спартака»?

— Судьба возвращает тот сценарий, при котором «Локомотив» в матче против «Зенита» стал чемпионом. Вообще, конечно, это совпадение. Насчет чемпионства в матче против «Спартака», думаю, это не имеет никакого значения, в матче против какой команды становиться чемпионом страны. Но, безусловно, звучит приятно. Посмотрим, сможет ли «Зенит» отправить «Спартак» в стыки, ведь однажды «Зенит» уже отправлял другую московскую команду в ФНЛ, — сказал Малафеев «СЭ».

В матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России по футболу в текущем сезоне.

15 мая «Зенит» сыграет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» против «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ.