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30 апреля, 23:21

Вячеслав Малафеев — о «Зените»: «Посмотрим, сможем ли теперь отправить «Спартак» в стыки»

Малафеев ответил на вопрос о том, сможет ли «Зенит» отправить «Спартак» в стыковые матчи РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Малафеев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал корреспонденту «СЭ» четвертое подряд чемпионство питерцев в Тинькофф РПЛ и поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

— «Зенит» второй год подряд оформляет чемпионство в матче против «Локомотива». Как думаете, это простое совпадение или уже судьба? Было бы интереснее, если бы интрига продержалась чуть дольше, к примеру, до матча против «Спартака»?

— Судьба возвращает тот сценарий, при котором «Локомотив» в матче против «Зенита» стал чемпионом. Вообще, конечно, это совпадение. Насчет чемпионства в матче против «Спартака», думаю, это не имеет никакого значения, в матче против какой команды становиться чемпионом страны. Но, безусловно, звучит приятно. Посмотрим, сможет ли «Зенит» отправить «Спартак» в стыки, ведь однажды «Зенит» уже отправлял другую московскую команду в ФНЛ, — сказал Малафеев «СЭ».

В матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России по футболу в текущем сезоне.

15 мая «Зенит» сыграет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» против «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ.

Вячеслав Малафеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
19
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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Гжегож Крыховяк

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