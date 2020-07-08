Вячеслав Кротов: «Уфа» хочет в Лигу Европы»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:1), в котором форвард забил победный гол.

— Очень важная победа, тем более на выезде, — начал Кротов. — В первом тайме вся команда выглядела уверенно. Даже когда пропустили, собрались и сравняли, а потом вырвали

— «Уфа» одолела «Ростов» в третий раз подряд. Что позволило вырвать победу?

— Наше физическое состояние. Наш тренерский штаб сделал корректировки по сравнению с прошлыми двумя играми. Тогда был один состав, а поскольку сейчас игры очень часто, сейчас играл другой состав. Ребята, которые выходили на замену, нас усилили. Все это в совокупности принесло нам победу. Мы все ближе к еврокубкам.

— В раздевалке все поверили, что реально попасть в Лигу Европы?

— Честно сказать, да. Перед тренировками и играми в ребятах видна уверенность в своих силах. Все хотят дальше выигрывать и попасть в Лигу Европы. Очень подстегивает, когда вся команда объединена общей целью, и хочется отдать еще больше сил и эмоций.

— Вы рассчитываете попасть в пятерку или надеяться на триумф «Зенита» в Кубке России и выход с шестого места?

— Готовы к любому варианту. Сейчас главное выиграть три оставшихся матча, и нам это по силам. Будем играть с душой и сердцем, отдаваться в каждой игре.

— Шамиль Газизов действительно попрощался с командой в раздевалке перед уходом в «Спартак»?

— Я этого не видел. Возможно, не застал этот разговор, поэтому — без комментариев. (Евгений Белоусов)