Вячеслав Колосков: «Расширить РПЛ до 18 команд? Для массовки? Ну-ну...»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал решение общего собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

— Зачем клубы решили расширить РПЛ? В чем смысл этой реформы? В чем идея? — переспросил Колосков.

— Клубы считают, что им нужно больше играть, больше зарабатывать.

— Больше игр? Тогда вообще расширьте до 20 команд... В чем проблема-то? Еще больше матчей получите...

— Иронизируете?

— Да у нас все перевернуто с ног на голову! Я понимаю, если бы речь шла об увеличении числа игр с равными по силе соперниками в хороших условиях. Хотите сказать, что у нас у всех 18 клубов будут идеальные поля, хорошие стадионы? Сомневаюсь... Разве у нас хватает качественных футболистов для РПЛ?

— Пожалуй, нет.

— Мы часто играем в грязи по щиколотку или в снегу на совершенно не подготовленных газонах...

— Почему? Построили новые хорошие стадионы.

— Так этого недостаточно! Постройте еще хотя бы десяток арен! Где условия? И возникает еще один глобальный вопрос.

— О финансировании?

-Да! Обеспечьте стабильное финансирование! У нас каждый год пачками банкротятся команды... В РПЛ мы узнаем, что в «Ростове» непростая ситуация, денег нет... Сейчас, правд, все наладилось, вроде. И тем не менее, периодически где-то вспыхивают проблемы. Это что за профессиональная лига такая?! И, как я уже заметил, в России просто нет квалифицированных футболистов для 18 клубов РПЛ. Их просто нет! А они хотят добавить еще две команды... И что получится? Появятся новые выдающиеся мастера в элитном дивизионе? Мы повысим конкуренцию? Нет! Расширить РПЛ для массовки? Ну-ну... Это может это и неплохо... Хм... (Виталий Айрапетов)