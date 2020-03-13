«Всемирный день сна? Не знал об этом». Еще один веселый вопрос Тедеско.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов перед матчем 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга».

-Какие выводы по итогам встречи с «Краснодаром»?

-Во время матча было чувство, что мы неплохо выглядим. После просмотра повтора и анализа это чувство укрепилось. Мы действовали достаточно агрессивно, четко. Особенно хорошо сыграли в первом тайме, были шансы забить. Разочарованы результатом. Но сейчас сконцентрированы на подготовке к следующему сопернику — «Оренбургу». Нет времени рефлексировать.

-Сегодня «Всемирный день сна». С чем связано такое раннее начало пресс-конференции?

-Для вас это рано? Не знал, что сегодня такой день. Извините. Обычно в курсе более значительных праздников. (Дмитрий Зеленов)