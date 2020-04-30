«Всем терпения». Дзюба поддержал болельщиков в период самоизоляции

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча в FIFA 20 с теннисистом Даннилом Медведевым пожелал всем терпения и семейного благополучия в непростое время пандемии коронавируса.

— Желаю всем здоровья, — сказал Дзюба. — Сейчас непростое время, особенно в России в связи с тем, что многие работают на удаленке, а некоторым не платят зарплату. Желаю им терпения. Хотелось бы, чтобы у нас все было получше организовано. Огромное спасибо врачам и людям, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Надеюсь, что это непростое время мы переживем и все наладится. Всем терпения, и чтобы в семьях были идиллия, покой и любовь.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 207 166 человек. Умерших — 227 368, выздоровевших — 996 827.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 29 апреля зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

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