«Всем сердцем с «Уфой». Газизов поддержит бывшую команду в матче с «Локо»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от первого визита на матч «Уфы» после того, как он покинул команду. Башкирский клуб сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

— Приятно приехать на матч «Уфы», буду поддерживать команду, — заявил он «СЭ». — После игры встречусь с новым генеральным, со всем менеджментом — поговорим, пообщаемся. Бесспорно, буду поддерживать «Уфу», но прогнозы давать не буду. Шансы на Лигу Европы? Сейчас рано об этом. Я руководитель другой команды, неправильно будет говорить об этом. Могу сказать, что я всем сердцем с «Уфой». (Севастиан Терлецкий)