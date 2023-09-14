Все сборники «Спартака» кроме Медины вернулись в расположение клуба

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что все футболисты кроме полузащитника Хесуса Медины вернулись в расположение команды из национальных сборных.

«Практически все игроки вернулись из расположения своих национальных команд, идет полноценный тренировочный процесс. Исключение — Медина, потому что ему лететь дольше, чем остальным. Ожидаем, что Хесус завтра будет с нами», — сказал Зеленов «СЭ».

Вызовы в сборные получили 10 игроков красно-белых. 6 из них — Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский и Александр Соболев — попали в состав сборной России.

Среди иностранцев помимо парагвайца Медины за свои национальные команды сыграли защитник Срджан Бабич (Сербия), полузащитник Кристофер Мартинс (Люксембург) и нападающий Тео Бонгонда (ДР Конго).

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 7 матчах. 16 сентября московская команда сыграет с «Сочи» в игре 8-го тура РПЛ-2023/24.