"Все находилось на волоске". Кононов - о матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей с "Краснодаром" в матче 18-го тура премьер-лиги (1:1) заявил, что опасные моменты были у обеих команд. Он также добавил, что красно-белые были хорошо готовы функционально.

-Если брать в целом по игре, то атаки были острые и с нашей стороны, и со стороны "Краснодара", - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Все находилось на волоске. Кто забьет, кто выиграет, а кто проиграет. Мне нравится такой футбол.

Да, мы дали возможность забить. У "Краснодара" были моменты. Думаю, игра была равна. Нам было немного сложнее, ведь мы провели первый матч. В целом справились, но есть неудовлетворенность от того, что не выиграли. Каждая ничья – это как поражение.

Ломовицкий? У него была микротравма. Также заменил его по тактическим соображениям. Мы выдержали 90 минут - прессинговали в концовке, не давали возможности "Краснодару" начинать атаки. Теперь надо все совместить с более точными действиями перед штрафной. Сегодня было больше эмоций, чем здравого смысла.

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