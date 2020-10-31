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«Все мы немного Леонид Викторович». Фредди Крюгер в победной раздевалке «Рубина»

16:38
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Казанский «Рубин» выиграл в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ у тульского «Арсенала» со счетом 3:1. Игра проходила в Казани.

После этого матча казанцы с 21 очком вышли на пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 12 баллами на 11 месте.

Вместе с командой сфотографировалс и Фредди Крюгер, герой известой серии фильмов ужасов.

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