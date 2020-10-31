«Все мы немного Леонид Викторович». Фредди Крюгер в победной раздевалке «Рубина»
Казанский «Рубин» выиграл в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ у тульского «Арсенала» со счетом 3:1. Игра проходила в Казани.
После этого матча казанцы с 21 очком вышли на пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 12 баллами на 11 месте.
Вместе с командой сфотографировалс и Фредди Крюгер, герой известой серии фильмов ужасов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.