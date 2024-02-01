Вратарь «Пари НН» Ботнарь перешел в «Торпедо»

Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь подписал однолетний контракт с «Торпедо», сообщила пресс-служба московского клуба.

По данным портала Transfermarkt, трансфер обошелся в 10 тысяч евро.

В этом сезоне Ботнарь провел 4 матча в FONBET Кубке России и пропустил 10 мячей.