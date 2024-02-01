Агент Кассьерры подтвердил наличие предложений от «Севильи» и «Аль-Шабаба»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, подтвердил информацию, что колумбийский форвард имеет предложения от испанской «Севильи» и саудовского «Аль-Шабаба».

«Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть. Но «Зенит» хочет сохранить Кассьерру. Я отправляюсь в Катар, чтобы разрешить эту ситуацию», — приводит слова Петропулоса «Спорт День за Днем».

Кассьерра выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего колумбийца в 9 миллионов евро.