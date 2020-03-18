Врач «Арсенала» объяснил, почему команда прервала тренировки на две недели
Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал о планах команды на ближайшее время. В связи с эпидемией коронавируса был прерван розыгрыш Тинькофф-чемпионата России.
— Согласно рекомендациям РФС и Министерства здравоохранения России тренеры, игроки и персонал отправлены на карантин и будут находиться дома, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Резепова. — Тренерский штаб разработал для каждого футболиста специальную программу упражнений, которой они будут следовать ближайшие две недели.
— Медицинский штаб «Арсенала» был готов к такой ситуации?
— Когда инфекция была далеко, мы думали, что она нас не достигнет. Но, хочу отметить, что у нас все было готово. С началом резкого распространения Covid-19, стали еще серьезнее относиться. Взяли на карандаш любую ситуацию с температурой и посещением общественных мест.
— Когда завершится карантин?
— Предварительно, команда должна возобновить тренировочный процесс 1 апреля.
— Как обстоят дела с легионерами? Они остались в Туле?
— Да, все верно.
— Как в «Арсенале» отнеслись к вынужденному отпуску?
— Для нас не стало открытием, что чемпионат России может взять паузу. Наблюдая, как другие европейские лиги планомерно уходят на перерыв, мы успели подготовиться к форс-мажору. Спокойно донесли до ребят всю нужную информацию и разработали программу тренировок. Все футболисты отнеслись к данной ситуации с пониманием.
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Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/kak-protivostoyat-koronavirusu/